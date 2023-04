Nadja Abd el Farrag wettert wieder gegen Ex Dieter Bohlen!

Nadja Abd el Farrag (58) hat kein gutes Wort mehr für ihren Ex übrig. Einst war sie als Frau an der Seite von Dieter Bohlen (69) bekannt geworden, fast zwölf Jahren lang waren sie ein Paar. Seit der endgültigen Trennung 2001 hat die TV-Bekanntheit kein Glück: Immer wieder macht sie durch Alkohol- und Geldprobleme von sich reden, zuletzt galt sie sogar kurzzeitig als vermisst. Nun packt Naddel in einem Interview mal wieder über die Zeit mit dem Poptitan aus.

"Ich war elfeinhalb Jahre mit Dieter zusammen. Ich habe den ganzen Haushalt geschmissen. Das volle Programm mit allem, auch die Tiere. Wir hatten vier Hunde, zwei Pferde", klagt sie in der Sendung "Ellermanns Welt" laut Bild. Besonders das Fensterputzen sei hart gewesen, aber Dieter habe sich konsequent gegen eine Putzfrau ausgesprochen. Finanziell profitiert habe Naddel von ihrem Ex auch nicht: "Ich bekam kein Geld. Als ich auszog, gab es keinen Cent. Dieters Antwort war: 'Du hast genug Geld verdient durch mich.'"

Auch mit Nadjas Gefühlen habe der DSDS-Juror ständig gespielt: Nach seiner kurzen Liaison mit Verona Pooth (54) habe er sie wieder zurückgewinnen wollen. "Rein, raus, immer wieder wurde ich zurückgeholt", erinnert sich die Sängerin unglücklich. Nach 2001 standen die beiden noch rund ein Jahr in Kontakt: "Wir telefonierten vielleicht noch fünfmal. Es gab ein Treffen, aber da kam es gleich wieder zum Skandal. Das war’s."

Anzeige

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag

Anzeige

ActionPress Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen bei einem Auftritt von Modern Talking

Anzeige

ActionPress Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen bei der Premiere des Films "Der Sturm" im Jahr 2000

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de