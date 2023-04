Shakiras Schwiegermutter äußert sich erstmals nach Drama!

Sie will Privates privat halten! Im vergangenen Sommer überraschten Gerard Piqué (36) und Shakira (46) die Fans mit ihrer Trennung. Angeblicher Grund für das Liebes-Aus: Der Kicker soll die Sängerin betrogen haben. In das ganze Drama mischte sich auch Gerards Mutter Montserrat Bernabeu ein. Auf ihre Schwiegermutter war die "Hips Don't Lie"-Interpretin bis zuletzt nicht gut zu sprechen. Doch nun äußert sich Montserrat erstmals zu den Gerüchten um ihren Sohn – wirklich viel preisgeben will sie aber nicht!

Wie The Sun berichtet, kommentiert die Medizinerin erstmalig das Drama um ihren Sohn und seine Ex. Ins Detail geht sie dabei jedoch nicht. "Wie jeder andere auch habe ich ein Privatleben und ein Berufsleben. Aber über mein Privatleben spreche ich nur mit meinen engsten Freunden und meiner Familie", verrät Montserrat vage. Die ganzen Anschuldigungen lässt die 60-Jährige also weiterhin unkommentiert.

Doch was wurde ihr in den vergangenen Wochen überhaupt vorgeworfen? Wie El Popular erst kürzlich preisgab, habe die Ärztin von der Affäre ihres Sohnes gewusst. Darüber hinaus sollen sie und Skakira auch nicht das beste Verhältnis gehabt haben. Angeblich soll Montserrat die Musikerin früher sogar mal ins Gesicht geschlagen haben.

Getty Images Gerard Piqué mit Shakira bei den Billboard Music Awards

Exclusive Pix / ActionPress Shakira und ihre Ex-Schwiegermutter Montserrat Bernabeu

Getty Images Shakira und Gerard Piqué, 2014

