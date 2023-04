Sohn in Costa Rica entrissen? Jasmin Tawil ist fassungslos

Jasmin Tawil (40) meldet sich erneut bei ihren Fans. Es wird nicht ruhig um die einstige GZSZ-Darstellerin. Sie lebte jahrelang in Costa Rica mit ihrem Sohn Ocean Malik. Doch dann wurde sie verhaftet und anschließend in eine Psychatrie gebracht. Ihr Kind ist seitdem in einem Kinderheim, während die Schauspielerin bereits in Deutschland ist. Sie meint, Ocean wurde ihr entrissen – darüber ist Jasmin immer noch fassungslos!

In ihrer Instagram-Story schildert sie erneut ihre Sicht der Dinge und zeigt sich emotional: "Es tut jede Minute weh. Ein Dreijähriger braucht seine Mama. Besonders nach allem, was passiert ist. Ich habe ihm versprochen, ihn nie wieder alleine zu lassen." Vor wenigen Tagen klang es noch so, als hätte Jasmin einen Plan, ihren Sohn zurückzubekommen.

"Ich möchte auch noch kurz hinzufügen, was meinen Sohn betrifft: Ich bin die Mutter und ich kümmere mich darum. [...] Bei mir läuft jetzt alles und es geht vorwärts und ich bin ganz doll dankbar dafür", erklärte sie ebenfalls auf Social Media. Jasmin wisse, wo Ocean derzeit ist.

