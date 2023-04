Spannende Verkündung: Bachelor David überrascht mit Exit!

Dieser Bachelor-Exit war so spannend wie noch nie! Seit einigen Wochen sucht David Jackson seine große Liebe im TV. Allen sechs übrig gebliebenen Girls ist er während seiner Reise ziemlich nahegekommen. Gerade deshalb scheint es dem Content Creator immer schwerer zu fallen, Kandidatinnen nach Hause zu schicken. In der achten Folge musste sich David von zwei Frauen verabschieden – was ziemlich nervenaufreibend war!

In der achten Folge musste David gleich zwei Frauen auf einmal auf die Heimreise schicken. Nachdem Angelina sich über die erste Rose hatte freuen können, ließ der Influencer auch Lisa und Jetty aufatmen. Doch welche Kandidatin bekommt noch die Chance, Davids Herz für sich zu gewinnen? Chiara kriegt die letzte Rose und kann sich, ebenso wie die anderen Girls, auf die Dreamdates mit dem Bachelor freuen. Für Alyssa und Rebecca hat es demnach nicht gereicht.

Und das, obwohl Rebecca David vor ihrem Rausschmiss noch vor einer bestimmten Kandidatin gewarnt hatte. "Ich habe bei Chiara einfach ein ungutes Gefühl, weil sie einfach hinter der Kamera nicht so ist wie vor der Kamera oder auch wenn du nicht dabei bist, etwas anders ist", hatte sie dem 32-Jährigen wissen lassen. Daraufhin zeigte sich David ziemlich geschockt. Allzu viel Wert auf Rebeccas Bedenken scheint er allerdings nicht gelegt zu haben.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

RTL David Jackson und die Bachelor-Kandidatinnen in der achten Nacht der Rosen

RTL Rebecca Ries und David Jackson bei "Der Bachelor" 2023

RTL David Jackson und Chiara Dülberg bei "Der Bachelor"

