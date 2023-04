"Überholspur": Jetty und Bachelor-David knutschen ohne Pause

Räumt Henriette Kibat-Koops das Feld von hinten auf? In der heutigen Folge von Der Bachelor geht es heiß her. Nachdem David Jackson mit jeder Frau dasselbe Date genossen hatte, lädt der Content Creator die Kandidatinnen in Dreiergruppen auf Dates ein. Weil der Rosenkavalier seinen Fokus bei dem Gruppentreffen vor allem auf Chiara Dülberg gelegt hatte, schnappt er sich Jetty für noch mehr Zeit zu zweit. Und dabei geht es ziemlich romantisch zu: David und Jetty können die Lippen kaum voneinander lassen!

Nach dem gemeinsamen Koch-Date mit den anderen Girls lädt David Jetty noch auf einen Nachtisch in Zweisamkeit ein. Dabei knüpfen die Hamburgerin und der in Dubai lebende Influencer direkt genau dort an, wo die beiden bei ihrem vergangenen Treffen aufgehört haben – und küssen sich innig. "Ich kriege das Lächeln in meinem Gesicht einfach nicht mehr weg. [...] Ich bin nach Hause gegangen mit so Schmetterlingen im Bauch", erinnert sich die Blondine an den vergangenen Abschied der beiden, woraufhin David ihr wieder näherkommt, um sie zu küssen.

Die Offensive der Kandidatin scheint David ordentlich zu feiern. "Jetty ist auf jeden Fall auf der Überholspur, ganz klar. [...] Es passiert einfach. Die Spannung ist einfach da", freut sich der 32-Jährige im Einzelinterview und versichert auch Jetty auf dem gemeinsamen Date, dass sich das mit den beiden mehr als richtig anfühle.

