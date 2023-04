Übernimmt Leni Klum später mal "Germany's next Topmodel"?

Heißt es etwa in ein paar Jahren Germany's next Topmodel by Leni Klum (18)? Die Tochter von Heidi Klum (49) tritt bereits jetzt in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter. Als Nachwuchsmodel konnte sie bereits den ein oder anderen großen Job ergattern. Trotzdem hat die Beauty bodenständige Vorstellungen, was ihre Zukunft betrifft – sie möchte heiraten und Kinder bekommen. Aber was sagt Leni zu den Gerüchten, dass sie "Germany's next Topmodel" eines Tages übernehmen wird?

Im Interview mit Closer ging das Model auf die Spekulation ein: "Ich liebe GNTM, aber es ist Mamas Ding." Doch ganz auszuschließen scheint Leni es nicht. "Wenn ich das eines Tages übernehmen sollte, müsste ich auf alle Fälle viel besser in Deutsch werden", klärte die gebürtige New Yorkerin auf. Sie nehme aber tatsächlich Deutschunterricht und beherrsche schon ungefähr 60 Prozent des deutschen Wortschatzes. "Ich schaffe auch noch die 100 Prozent!", kündigt Heidis Tochter ehrgeizig an.

Vor wenigen Wochen wurde Leni von ihrem Opa Günther Klum (77) gerügt, da sie trotz ihrer großen Fangemeinde in Deutschland im Netz nur auf Englisch schreibt. "Schön wäre, wenn du auch in Deutsch posten würdest", forderte er seine Enkelin öffentlich auf.

