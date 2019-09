Die Frauen sind in seinem Haus immer mehr in der Überzahl: Chance the Rapper (26) ist zum zweiten Mal Papa geworden! Mama des Sprösslings ist seine Frau und Jugendliebe Kirsten Corley, mit der er bereits eine vierjährige Tochter namens Kensli hat. Und die darf sich jetzt über ein Schwesterchen freuen, denn: Chance und Kirsten haben erneut ein Mädchen bekommen! Wie die kleine Prinzessin heißt, haben die stolzen Eltern ebenfalls schon verraten...

Auf Instagram postete Kirsten einen ersten Schnappschuss des neugeborenen Mädchens. Auf dem Bild trägt die kleine Maus einen süßen Body mit der Aufschrift: "Ich bin, wer er sagt, der ich bin". Dieser Spruch bezieht sich auf den christlichen Glauben der Zweifach-Eltern. In der dazugehörigen Bildunterschrift verrät das Model auch, wie die Kleine heißt: "Unser süßes Baby-Girl Marli ist da." In den Kommentaren hagelte es dazu zahlreiche Glückwünsche.

Seinen Glauben hatte Chance the Rapper bereits zum Ausdruck gebracht, als er die zweite Schwangerschaft seiner Frau verkündet hatte: "Wir sind wieder schwanger. Es ist ein Mädchen. Jesus Christus, wir lieben Gott!" Seine Partnerin hatte die Neuigkeit mit einem Foto publik gemacht, das sie mit kugelrundem Babybauch vor traumhafter Urlaubskulisse zeigt.

Instagram / chancetherapper Chance the Rapper mit seiner Verlobten und ihrer gemeinsamen Tochter Kensli im Disneyland

Anzeige

Instagram / kaydoggg Kirsten Corley, Ehefrau von Chance The Rapper

Anzeige

Getty Images Kristen Corley, Chance The Rapper und Tochter Kensli

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de