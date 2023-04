Eine Woche im Krankenhaus: Jamie Foxx auf Weg der Besserung

Jamie Foxx (55) kann wohl so langsam aufatmen. Der Schauspieler schockte in der vergangenen Woche mit einer beunruhigenden Nachricht: Während der Dreharbeiten seines neusten Filmes "Back In Action" erlitt er einen medizinischen Notfall und wurde daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert. Laut seiner Tochter Corinne Foxx (29) sei ihm aber nichts Ernsteres passiert, da schnell gehandelt wurde, weitere Details gab sie aber nicht preis. Nun gibt es ein Update zu Jamies Zustand!

Ein Insider äußert sich jetzt gegenüber ET zu den gesundheitlichen Fortschritten des "Django Unchained"-Stars. Er sei auf dem Weg der Heilung. Auch die zahlreichen Genesungswünsche seiner Fans und Schauspielkollegen im Netz bekam er offenbar mit. Laut dem Insider soll er "die Liebe von allen spüren". Trotz seiner mutmaßlichen Besserung sei aber noch nicht bekannt, wann Jamie die Klinik verlassen könne.

Mittlerweile gehen die Dreharbeiten zu "Back In Action" schon weiter. Schon wenige Tage nach dem Vorfall stand Jamies Co-Star Cameron Diaz (50) am 14. April wieder vor der Kamera – mit einem Bodydouble. Laut PageSix sollen noch acht Drehtage mit dem Verletzten geplant gewesen sein. Ob er wieder ans Set zurückkehren wird, ist nicht bekannt.

Getty Images Jamie Foxx im Februar 2023

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx im März 2023

Getty Images Cameron Diaz und Jamie Foxx, Dezember 2014

