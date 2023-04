Streit und Unfall: Cameron Diaz dreht mit Jamie-Foxx-Double

Er wurde vorübergehend ersetzt. Jamie Foxx (55) wurde während der Dreharbeiten wegen eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Zuvor hatte er aber wohl ganz andere Probleme, denn: Angeblich herrschte am Set große Krisenstimmung zwischen ihm und Cameron Diaz (50)! Es heißt, sie habe Jamies angeblich schlechte Laune ausbaden dürfen. Da der Schauspieler vorerst im Krankenhaus bleibt, dürfte die Blondine vorübergehend Ruhe haben.

Nach kurzer Unterbrechung der Dreharbeiten wurden sie am 14. April mit einem Body-Double von Jamie fortgesetzt. Laut Page Six kehrte auch Cameron am Montag wieder ans "Back in Action"-Set zurück, um die Dreharbeiten ohne ihren Filmpartner fortzusetzen. Angeblich waren noch acht Drehtage mit Jamie geplant.

Bereits am Samstag gab es ein erfreuliches Gesundheitsupdate. Wie ein Insider berichtet, macht der "Django Unchained"-Darsteller bereits sehr gute Fortschritte: Es soll dem 55-Jährigen "immer besser" gehen. Wie seine Tochter Corinne Foxx (29) bereits kurz nach der Schocknachricht berichtete, sei dem Filmstar nicht Ernsteres passiert, da er sofort ärztlich behandelt worden war: "Glücklicherweise ist mein Vater dank schneller Maßnahmen und guter Versorgung bereits auf dem Weg der Besserung."

