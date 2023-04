Große Hantel: So trainiert Jeremy Renner nach seinem Unfall

Er gibt wohl wieder richtig Vollgas! Anfang des Jahres sorgte Jeremy Renner (52) für schockierende Neuigkeiten: Der Marvel-Star verletzte sich bei einem Unfall mit einem Schneepflug lebensgefährlich. Seitdem kämpft sich der Schauspieler mit aller Kraft zurück und hält seine Fans mit einigen Updates auf dem Laufenden – so wie jetzt: Im Netz teilt Jeremy einen Einblick aus seiner aktuellen Work-out-Routine!

In seiner Instagram-Story veröffentlicht der 52-Jährige einen Clip, in dem er sich ordentlich abrackert. Mit einer ziemlich großen Hantel in der Hand trainiert der "The Avengers"-Held seine Oberarme. Bei seinem Work-out hat Jeremy auch eine ganz besondere Motivation: Seine Tochter verteilte zuvor viele kleine Zettel im Gym. "Sie hat überall kleine Post-its geklebt, die mich motivieren", schreibt er zu einer anderen Sequenz im Netz.

Erst kürzlich hatte Jeremy einen ziemlich emotionalen Besuch vor sich – er stattete dem Krankenhaus, in dem er nach dem Unfall eingeliefert worden war, einen Besuch ab. "Ich habe die wunderbare Gruppe von Menschen wiedergesehen, die mein Leben gerettet haben. [...] Dankeschön", schrieb er zu Bildern mit dem Klinikteam.

Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner im April 2023

Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, US-amerikanischer Schauspieler

Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner mit Krankenpflegern April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de