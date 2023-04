Jude Law alias Kapitän Hook überrascht krebskranke Kinder

Jude Law (50) erobert die Herzen der Kinder! Der Schauspieler ist sechsfacher Vater mit vier verschiedenen Frauen. Dass er gut mit Kids kann, ist kein Geheimnis: Außerdem spielt der "Liebe braucht keine Ferien"-Star in Disneys kommendem Film "Peter Pan & Wendy" die Rolle des berüchtigten Bösewichts Kapitän Hook. Im Vorfeld der Premiere des Kinderfilms stattete Jude nun Kindern auf der Krebsstation einen Überraschungsbesuch ab!

Der Phantastische Tierwesen-Darsteller sorgte für sprachlose Blicke der Kinder im Great Ormond Street Hospital in London, als er dort plötzlich auftauchte. Auch die anwesenden Familienmitglieder der Patienten staunten nicht schlecht, als Jude mit Anzughose, zugeknöpftem Hemd und schicken Schuhen im Raum stand. Der Schauspieler verteilte Poster und Aktivitätspakete und unter anderem Kapitän Hook Funko Pops an die Kinder. Den neuen Film dürfen die Kids am 28. April ansehen.

Die Auswahl dieses Krankenhauses ist laut Daily Mail kein Zufall: 1929 hatte J.M. Barrie, der Autor der "Peter Pan"-Geschichte, die Rechte an dem Werk der Einrichtung geschenkt. Somit hatte der Schriftsteller deren Arbeit unterstützt.

Disney Jude Law als Kapitän Hook in "Peter Pan & Wendy"

Getty Images Jude Law im März 2022

Getty Images Jude Law im Februar 2019

