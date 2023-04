Nach Fahrverbot: Katie Price fährt ein unversteuertes Auto!

Die Dramen um Katie Price (44) gehen weiter! Die Unternehmerin hatte im September 2021 unter Alkohol- und Drogeneinfluss einen Autounfall verursacht. Daraufhin war die TV-Persönlichkeit in ein Krankenhaus gebracht worden und hatte sich anschließend in Untersuchungshaft begeben müssen. Es folgte ein zweijähriges Fahrverbot, doch inzwischen hat das Model seinen Führerschein wieder – auf Katie könnte jetzt schon die nächste Strafe warten!

Wie Mirror berichtet, ist das neue Auto der Sängerin in der nationalen Datenbank als unversichert und unversteuert aufgeführt – dennoch wurde sie darin auf den Straßen gesichtet. Das könnte ein Bußgeld in Höhe von 1.000 Pfund nach sich ziehen. Ein Insider plauderte gegenüber der Tageszeitung aus: "Katie scheint sich immer wieder in Schwierigkeiten zu bringen. Wegen ihres Promi-Status denkt sie, sie sei unbesiegbar."

Der Verkehrsunfall aus 2021 ist allerdings nicht das einzige Delikt, wofür sich Katie verantworten muss – derzeit steht sie wegen angeblicher Steuerhinterziehung vor Gericht. Der Prozess musste allerdings schon mehrfach verschoben werden, weil Katie nicht vor Gericht auftauchte.

Anzeige

Getty Images Katie Price, 2023

Anzeige

Getty Images Katie Price, 2022

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de