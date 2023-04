Zum fünften Mal: Katie Price schwänzt ihren Gerichtstermin!

Katie Price (44) schert sich wohl nicht um ihren Prozess! Die Reality-TV-Bekanntheit war vor vier Jahren wegen angeblicher Steuerhinterziehung angeklagt worden. Außerdem häufte sie einen riesigen Schuldenberg von rund 3,2 Millionen Euro an und hatte deswegen mit ihrer Firma Insolvenz anmelden müssen. Das Verfahren sollte schon 2022 losgehen, musste aufgrund der Abwesenheit der Britin aber bereits vier Mal verschoben werden. Heute sollen die verpassten Termine nachgeholt werden – doch wieder fehlt von Katie jede Spur!

Wie Daily Mail berichtet, wurde die 44-Jährige heute in London am Royal Court of Justice für ihre Anhörung zum Insolvenzverfahren erwartet. Weil Katie aber wieder nicht erschienen ist, wurde der Prozess ein fünftes Mal verschoben. Auch an eine weitere Abmachung soll sich die fünffache Mutter nicht gehalten haben: Sie hatte zuvor zugestimmt, ihre Schulden jeden Monat abzustottern. Doch die Zahlungen seien bei den Gläubigern nicht eingegangen. In zwei Monaten wird sich die Beschuldigte selbst dazu äußern können: Der neue Prozesstermin ist am 7. Juli.

Derzeit scheint sich Katie eher auf ihr Privatleben zu fokussieren – seit einigen Wochen türmen sich die Schlagzeilen um ihr Liebesleben. Die Beauty soll wieder mit ihrem Ex Carl Woods (34) anbandeln. Auch ihren Verlobungsring trägt sie wohl wieder: Auf einem aktuellen Schnappschuss auf Instagram funkelt der Klunker an ihrem Finger.

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Verlobungsring im Januar 2023

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im September 2020

