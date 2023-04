Nach Verlobung: Kate Bosworth und Justin turteln in New York

Kate Bosworth (40) und Justin Long (44) ist ihr Liebesglück anzusehen! Die beiden Schauspieler sind seit rund anderthalb Jahren ein Paar. Nachdem es lange Gerüchte gegeben hatte, machten sie Ende März ihre Verlobung öffentlich. Dass der "Tusk"-Darsteller seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt hat, war zu diesem Zeitpunkt aber schon ein paar Monate her. Nun wurden Kate und Justin zum ersten Mal seit der Bekanntgabe gesichtet – bei einem romantischen Spaziergang!

Paparazzi-Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen, wie das Paar Hand in Hand durch die Straßen von New York schlendert. Offenbar hielten die beiden kurz an, um sich zu umarmen. Sowohl Kate als auch Justin hatten dabei ein strahlendes Lachen im Gesicht. Auf einer Aufnahme blitzte außerdem der Verlobungsring der "Blue Crush"-Darstellerin hervor.

In Justins Podcast "Life Is Short With Justin Long" hatte Kate in den höchsten Tönen von seinem Kniefall geschwärmt: "Ich fand, das war der romantischste, ehrlichste und liebevollste Antrag." Er habe im Rahmen einer Therapiestunde um ihre Hand angehalten, nachdem ihnen geraten worden war, sich immer zu sagen, was sie brauchen.

Anzeige

Getty Images Justin Long und Kate Bosworth bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Anzeige

Instagram / katebosworth Kate Bosworth und Justin Long im November 2022

Anzeige

Instagram / katebosworth Justin Long und Kate Bosworth, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de