Prinz Harry wurde nicht von Charles zur Krönung eingeladen

König Charles III. (74) hat seinen Sohn offenbar nicht persönlich zu den anstehenden Feierlichkeiten eingeladen! Am 6. Mai findet in London die Krönung des neuen britischen Monarchen und dessen Frau Camilla (75) statt. Die Vorbereitungen für den großen Tag sind bereits in vollem Gange und auch die handschriftlichen Einladungen wurden bereits an ihre Empfänger gesandt. Für die Zeremonie wurde Prinz Harry (38) allerdings nicht persönlich von seinem Vater eingeladen.

Die Einladung zu Charles' Krönungsfeier hat sich Harry anders vorgestellt, wie ein Freund des Prinzen gegenüber People verrät. "Sie haben die Einladung nicht von Charles persönlich erhalten. Harry wollte es direkt von seinem Vater hören, aber so etwas läuft immer über andere Leute", erklärt die Quelle und fügt hinzu, dass der Herzog von Sussex sogar lediglich in Form einer E-Mail zu dem royalen Ereignis eingeladen wurde.

Auch, wenn Charles und sein anderer Sohn Prinz William (40) nach den Enthüllungen in seinen Memoiren noch immer sauer auf Harry sein sollen, werden sich die Royals laut einem Insider nichts von ihren Streitigkeiten anmerken lassen. Vielmehr würden vor allem die "streitenden Brüder" auf Distanz gehen und sich für ihren Vater zusammenreißen wollen, so die Quelle gegenüber The Express.

Prinz Charles und Prinz Harry im April 2019

Prinz William, Prinz Charles und Prinz Harry bei den Invictus Games 2011

Prinz William und Prinz Harry im September 2022

