Sprecher erklärt: Peter Klein und Yvonne drehen für TV-Show!

Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) werden schon bald zusammen im TV zu sehen sein! Anfang des Jahres hatte sich Iris Klein (55) von ihrem langjährigen Ehemann getrennt, weil sie eine Affäre zwischen Peter und Yvonne Woelke befürchtete. Schließlich gab der einstige Bodybuilder tatsächlich zu, Gefühle für die Schauspielerin zu haben. Seither werden die beiden immer wieder zusammen gesichtet. Nun ist ganz offiziell: Peter und Yvonne drehen aktuell für eine neue Show!

Wie RTL jetzt gegenüber der Mallorca Zeitung bestätigt, sollen Peter und Yvonne aktuell für ein gemeinsames Fernsehprojekt drehen. Dabei handelt es sich um das neue Format "The Block", für das die beiden sieben Wochen lang eine Wohnung beziehen, um diese komplett zu renovieren. "Ich kann Ihnen bestätigen, dass Peter Klein und Yvonne Woelke für RTL vor der Kamera stehen", verrät ein Sprecher des Senders am Donnerstag.

Und das passt tatsächlich! Denn nachdem der gelernte Maler und die einstige Miss Germany vor wenigen Tagen gemeinsam am Berliner Hauptbahnhof an einem Würstchenstand gesichtet wurden, hatte sich Peter tatsächlich nach Nordrhein-Westfalen aufgemacht – wie er selbst in seiner Instagram-Story bestätigte. Und dort finden auch die Dreharbeiten für jenes TV-Projekt statt! Yvonne hingehen soll sich seinen Angaben nach in eine andere Richtung aufgemacht haben.

Instagram / peterklein_official Peter Klein und Iris Klein

Instagram / peterklein_official Peter Klein im April 2023

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke im April 2023

