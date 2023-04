Mit Yvonne am Würstchenstand: Peter Klein klärt endlich auf!

Peter Klein (56) bringt Licht ins Dunkel! Der Influencer war über 20 Jahre mit Iris Klein (55) verheiratet – dann der Schock: Er soll sie mit der Schauspielerin Yvonne Woelke (41) betrogen haben. Die beiden streiten eine Affäre vehement ab. Jedoch hat der Fitness-Fan schon zugegeben, sich in die Blondine verliebt zu haben. Zuletzt wurden die zwei öfter zusammen gesehen. An einem Würstchenstand warteten Yvonne und Peter gemeinsam auf ihre Currywurst – doch was steckt hinter diesem kulinarischen Treffen?

Gegenüber Bild klärt Peter auf: "Ich war in Berlin, wir haben uns auch kurz gesehen – und zum Abschied habe ich mit ihr eine Currywurst gegessen. Sie ist dann mit dem Zug weiter zu ihrer Schwester, ich bin mit dem Auto nach Nordrhein-Westfalen gefahren." Da die Bilder kurz nach seinem Geburtstag aufgekommen waren, spekulierten Fans, dass er und Yvonne den Tag gemeinsam verbracht haben könnten.

"Das Foto ist vor meinem Geburtstag entstanden", betont der 56-Jährige. Peter habe danach seinen Geburtstag klein gefeiert – anscheinend ohne Yvonne. Letztere postete jedoch eine gefühlvolle Darbietung des Songs "Happy Birthday" – ausgerechnet an Peters Ehrentag. Daraufhin erklärte sie aber, dass ihre Mutter Geburtstag und ihre Performance ihr gegolten habe.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein, Juli 2019

Promiflash Peter Klein und Yvonne Woelke

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Star

