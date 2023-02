"That's My Jam": Bill und Tom Kaulitz bekommen eigene Show

Bill (33) und Tom Kaulitz (33) wollen das Fernsehen aufmischen! Die gebürtigen Magdeburger wurden schon in jungen Jahren mit ihrer Band Tokio Hotel berühmt. Mittlerweile haben sie ihren Lebensmittelpunkt nach L.A. verlagert und machen neben der Musik noch ihren erfolgreichen Podcast "Kaulitz Hills". Nun können die Fans aber bald öfter was von den Zwillingen sehen: Bill und Tom bekommen ihre eigene TV-Show!

In den USA ist das Format "That's My Jam" schon ziemlich bekannt und bei den Zuschauern beliebt. RTL+ bringt das Ganze nun nach Deutschland und lässt es von den Musikern moderieren. "Endlich kommt das Erfolgsformat aus den USA nach Deutschland und nur auf RTL+. Es wird völlig absurd…", kündigt Tom gegenüber RTL schon an. Bill verrät noch weitere Infos: "Die Show ist lustig, durchgeknallt und immer für eine Überraschung gut. Verrückte Spiele, wilde Aktionen und der ein oder andere interessante Ton – keine Musikshow ist wie diese."

Und wie ist das Konzept von "That's My Jam"? Offenbar treten in der Show prominente Teams in verschiedenen Spielrunden gegeneinander an und stellen sich Musik- und Wissensspielen. Dabei werden sie bei musikalischen Einsätzen von einer Studio-Live-Band begleitet. Die Originalversion aus den USA wird von Jimmy Fallon (48) moderiert und geht mittlerweile schon in die zweite Runde.

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz im Juni 2022

Getty Images Tom und Bill Kaulitz im November 2019

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker

