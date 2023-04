"The Crown"-Serienende mit Charles und Camillas Hochzeit

Netflix will seine Erfolgsserie "The Crown" mit einem Höhepunkt beenden! Die Serie läuft seit 2016 auf dem Streaming-Giganten und befasst sich ausgiebig mit dem Leben der britischen Royals. Zuletzt geriet die Serie jedoch für die Darstellung von Prinzessin Dianas (✝36) Tod 1997 stark in die Kritik. Mit der nächsten Staffel soll die Serie dann ihr Ende finden: Die Macher planen "The Crown" mit König Charles (74) und Camillas (75) Hochzeit enden zu lassen!

Mit dem Serienende durch die Hochzeit zwischen dem Königspaar hoffe man bei Netflix, die Wogen zwischen der Plattform, seinen Zuschauern und vor allem dem britischen Königshaus zu glätten. "Charles und Camillas Hochzeit wird als wahre Zelebrierung und glücklicher Moment in der Geschichte der Monarchie dargestellt! Es passt auch zeitlich gut zu seinem Krönungsjahr", erklärt ein Insider gegenüber Daily Mail. Netflix wolle so auch den bitteren Beigeschmack der fünften Staffel ablegen und sich einfühlsamer zeigen.

Die fünfte Staffel befasste sich ausführlich mit Prinzessin Diana. Auch ihr tödlicher Autounfall und ihr anschließendes Staatsbegräbnis wurden gezeigt. Die Darstellung der Geschehnisse soll einige Mitglieder der royalen Familie hart getroffen haben: "Seit einigen Monaten fühlt es sich so an, als habe man die Öffentlichkeit vor den Kopf gestoßen. Durch die herzlose Art und Weise, wie man Dianas Geschichte erzählt hat, haben sie Prinz William (40) und Prinz Harry (38) unnötig verärgert", führt der Insider weiter aus.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla bei ihrer Hochzeit 2005

Anzeige

Netflix Dominic West und Elizabeth Debicki in "The Crown"

Anzeige

Mega "The Crown" Dreharbeiten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de