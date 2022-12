Tod von Prinzessin Diana: Geht "The Crown" damit zu weit?

Die Serie The Crown hat bereits in der Vergangenheit für viel Wirbel gesorgt. Dass das Leben der Mitglieder des britischen Königshauses zur Unterhaltung der Zuschauer überdramatisiert dargestellt wird, steht außer Frage. Nun gibt es jedoch erneut Gegenwind bezüglich des Todes von Prinzessin Diana (✝36), der in der kommenden Staffel thematisiert werden soll. Denn Schauspielerin Elizabeth Debicki (32) sollte sich für eine Szene in einem Sarg tot stellen!

Wie The Sun berichtet, haben Zuschauer am Set schockierende Szenen mit angesehen. "Sie haben Elizabeth dazu gebracht, in einen Sarg zu steigen und sich als Diana tot zu stellen", berichtet einer der Anwesenden. Doch auch die Darsteller selbst sollen nicht unbedingt begeistert über die Darstellung der Ereignisse gewesen sein. "Prinz William (40) und Prinz Harry (38) haben ihre Mutter nie tot im Sarg liegen gesehen und sie sollten sich das nicht angucken müssen. Genauso wenig wie die Öffentlichkeit", äußert sich ein anderer Zuseher empört.

Eine Szene der neuen Staffel beinhalte zudem Prinz Charles, der neben dem offenen Sarg in seiner Hysterie bloß daran denken kann, dass Diana ein Ohrring fehle. Aber auch die Beerdigung, bei der ihre Söhne hinter dem Sarg herlaufen, soll thematisiert werden.

Keith Bernstein / Netflix Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in "The Crown"

Netflix Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in "The Crown"

Netflix Dominic West und Elizabeth Debicki in "The Crown"

