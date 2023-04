Völlig fertig: Joe Alwyn zeigt sich erstmals seit Trennung

Joe Alwyn (32) scheint ganz schön mitgenommen. Anfang April hieß es, dass der Schauspieler und seine Partnerin Taylor Swift (33) sich getrennt haben sollen. Ganze sechs Jahre waren die beiden ein Paar. Insider behaupteten, dass die beiden sich aber auseinandergelebt hätten. Allerdings bestätigte weder der Popstar noch der Brite das Liebes-Aus. Doch jetzt wurde Joe erstmals gesichtet und wirkte ziemlich angeschlagen.

Am Mittwoch erwischten Paparazzi Joe auf den Straßen von London. Laut Daily Mail ist es das erste Mal, dass der 32-Jährige seit den Trennungsgerüchten in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Auf den Fotos wirkt er in seiner plüschigen Fleecejacke und mit tiefen Augenringen nicht nur ziemlich müde, sondern auch ein wenig mitgenommen. Als er zum Telefonieren stehen blieb, zeigte er dann auch einen besonders ernsten Gesichtsausdruck. Auch wenn die Trennung nicht offiziell ist, so erscheint es auf den Bildern doch so, als habe Joe gerade keine besonders gute Zeit.

Kurz nachdem erstmals spekuliert worden war, dass Joe und Taylor ihre Beziehung beendet haben, hatte sich auch die Sängerin emotional gezeigt. Im Rahmen ihrer "The Eras Tour" hatte sie auf der Bühne ihren Song "Champagne Problems" performt. Während der gefühlvollen Ballade hatte sie am Klavier gesessen und Fans meinten, sie für einen kurzen Moment sogar weinen gesehen zu haben.

MEGA Taylor Swift und Joe Alwyn im Dezember 2018

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn im Oktober 2019

Getty Images Taylor Swift im Rahmen ihrer "The Eras Tour"

