Wenige Stunden nach Ex Taylor: Joe Alwyn geht in London aus

Erst vor wenigen Tagen feierte Taylor Swift (34) mit ihrem Partner Travis Kelce (34) im Chiltern Firehouse in London. Wegen ihrer Tour war die US-amerikanische Sängerin in der Heimat ihres Ex-Freundes Joe Alwyn (33) unterwegs. Nur rund 48 Stunden später wurde auch der Schauspieler, mit dem Taylor rund sechs Jahre zusammen war, in dem Promi-Hotspot gesichtet. Bilder, die Mirror vorliegen, zeigen, wie elegant der blonde Hottie gekleidet war: Er trug eine marineblaue Jacke und dazu passende Hosen. Der Brite lächelte nicht für die Paparazzi und sah eher genervt aus. Es ist bekannt, dass der "Kinds of Kindness"-Star kein großer Fan von öffentlichen Auftritten ist. Mit seiner heutigen Ex Taylor posierte er beispielsweise nie auf einem roten Teppich.

Taylor und Joe beendeten ihre sechsjährige Beziehung während der "The Eras Tour" der Sängerin. Die Trennung verarbeitete die Sängerin unter anderem in ihrem neuesten Album "The Tortured Poet's Department". Mittlerweile hat die 34-Jährige mit Travis einen neuen Partner gefunden, der sie bei ihren Auftritten stets unterstützt – so auch in London. Nach einem ausgelassenen Konzert im Wembley-Stadion feierten die beiden mit Freunden im Chiltern Firehouse bis in die frühen Morgenstunden. Zu der Gruppe gehörten unter anderem Ellie Goulding (37) und Phoebe Waller-Bridge (38) sowie Sophie Turner (28) und Peregrine Pearson.

Taylors Konzerte sind ein echter Promi-Magnet – vor allem ihre Auftritte in London zogen die Crème de la Crème Hollywoods an. So tanzten beispielsweise Tom Cruise (61), Ashton Kutcher (46) und Mila Kunis (40) mit ihren Kids sowie die Royals zu ihren Mega-Hits. Prinz William (42) besuchte am 21. Juni das Konzert der "Cruel Summer"-Interpretin mit seinen ältesten Kindern Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9). Dabei konnte der Thronfolger offensichtlich nicht anders, als seine Hüften zu schwingen. Völlig losgelöst und sorgenfrei schüttelte er seinen ganzen Körper zu dem Song "Shake It Off" – das zeigt ein Video, welches The Sun vorliegt.

Diese Nacht hatte auch Auswirkungen auf den Instagram-Account von William. Nur kurz nach seiner Tanzeinlage hatte er einen Follower-Boost. Laut dem Follower-Portal Viralyft gewann der Account von William und Kate (42) am Konzertwochenende rund 201.967 neue Fans hinzu. "Das Konzert, das von Tausenden von Fans besucht wurde, bot eine perfekte Kulisse für die Royals, um mit einem jüngeren, vielfältigeren Publikum in Kontakt zu treten", erklärte der Viralyft-Boss Thomas Moore.

Im Netz kursieren bereits mehrere Videos von Williams ausgelassener Tanzeinlage zu Taylors Hit "Shake It Off". Besonders ein Video, in dem der Prinz von Wales an der Bande seiner Loge wild das Tanzbein schwingt, erlangte große Aufmerksamkeit. "Vielen Dank an Taylor für den tollen Abend", schrieb der dreifache Vater daraufhin herzlich auf seinem Instagram-Account. Selbst Taylors Partner Travis und dessen Bruder Jason Kelce (36), die ebenfalls vor Ort waren, zeigten sich begeistert von der royalen Begegnung.

In ihrem gemeinsamen Podcast "New Heights" schwärmten die Brüder von Williams Coolness und seiner Tochter Prinzessin Charlotte. "Prinz William war fantastisch, aber das Highlight war Prinzessin Charlotte. Prinz George war auch großartig. Aber sie war verdammt bezaubernd", betonte Jason, der ebenfalls Kinder hat.

Getty Images Taylor Swift im Mai 2024

Getty Images Joe Alwyn, britischer Schauspieler

Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Getty Images Travis Kelce mit seinem Bruder Jason nach ihrem Spiel, November 2023

Getty Images Jason und Travis Kelce im Februar 2023

