Taylor Swift "schockiert" über Joes Aussagen zur Trennung!

Ihre sechseinhalbjährige Beziehung hielten Joe Alwyn (33) und Taylor Swift (34) sehr privat. Umso überraschender war es also, dass der Schauspieler erst kürzlich sein Schweigen zu ihrer Trennung brach – auch für die Sängerin! "Sie war definitiv schockiert, dass Joe sich dazu geäußert hat, da er wirklich privat ist und nie etwas zu öffentlich machen wollte, als sie zusammen waren", verrät ein Insider gegenüber Life & Style. Es habe aber einen bestimmten Grund für seine Aussage gegeben. "Joe will zwar nicht diese albernen Spielchen über Songtexte spielen – das ist nicht sein Stil – aber er hatte das Gefühl, dass er die Dinge richtigstellen sollte", weiß der Informant.

Der "The Favourite"-Darsteller habe eine gute Zeit mit Taylor gehabt, doch sie haben sich einfach weiterentwickelt. "Er hat keine Lust, ihre Vergangenheit wieder aufzuwärmen", führt die Quelle weiter aus und ergänzt: "Er hat sich nur zu Wort gemeldet, weil nicht jeder Song, in dem London erwähnt wird oder der auf einen Ex anspielt, von ihm handelt." Damit bezieht er sich vermutlich auf Joes Aussage aus dem Interview mit The Sunday Times, als er sagte, er sei "nie in Vauxhall gewesen" – dem Ort der Bar Black Dog, die in einem von Taylors gleichnamigen Songs erwähnt wird.

Außerdem erklärte der 33-Jährige, nach wie vor hinter der Entscheidung zu stehen, ihre vergangene Romanze aus der Öffentlichkeitherauszuhalten. "Wie jeder weiß, haben wir beide beschlossen, private Details unserer Beziehung für uns zu behalten. Sie war nie etwas, was wir zu einer Ware machen wollten, und ich sehe keinen Grund, das jetzt zu ändern", betonte er. Mit der Trennung schien Joe aber mittlerweile gut klarzukommen. "Es ist jetzt etwas über ein Jahr her und ich habe das Glück, aktuell an einem guten Platz in meinem Leben zu sein, beruflich und privat. Es geht mir richtig gut", offenbarte er.

Getty Images Joe Alwyn, Schauspieler

MEGA Taylor Swift und Joe Alwyn im Dezember 2018

