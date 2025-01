Joe Alwyn zieht Schlussstrich unter Taylor-Swift-Kapitel

Joe Alwyn (33), britischer Schauspieler und Ex-Freund von Taylor Swift (35), hat sich in einem Interview über seine frühere Beziehung zur Sängerin und das Leben danach geäußert. Der Schauspieler, der über sechs Jahre mit der Pop-Ikone liiert war, erklärte gegenüber The Guardian, dass er schon lange über die Beziehung hinweg sei und sich wünschen würde, dass auch die Öffentlichkeit und die Fans dies akzeptieren. "Das ist etwas, das andere für sich tun müssen", sagte Joe und fügte hinzu: "Das liegt schon eine Weile hinter mir." Die beiden hatten sich 2016 kennengelernt und ihre Beziehung stets unter Verschluss gehalten, bevor sie sich Anfang 2023 trennten.

Im Interview betonte Joe auch, wie wichtig es ihm sei, inmitten von Ruhm und öffentlichem Interesse auf seine Familie, Freunde und die Arbeit zu setzen. Für ihn sei es essenziell, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich zählen, und den "Lärm", wie er es nannte, auszublenden. Während ihrer Beziehung arbeiteten die beiden allerdings auch musikalisch zusammen. Joe schrieb unter dem Künstlernamen "William Bowery" an den Songs "Betty" und "Exile" von Taylors "Folklore"-Album mit. "Das war eine besondere Zeit", erinnerte er und gestand, dass er diese Zusammenarbeit so nicht erwartet hätte.

Über Joe hinaus hat auch Taylor in der Zwischenzeit ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Sängerin ist seit Sommer 2023 mit NFL-Star Travis Kelce (35) liiert – eine Beziehung, die deutlich öffentlicher verläuft als ihre Zeit mit Joe. Während dieser lieber die Privatsphäre schätzt, scheint Taylor dieses Mal mehr Raum für gemeinsame Momente in der Öffentlichkeit zu lassen. Joe hingegen bleibt seinem diskreten Ansatz treu und konzentriert sich stärker auf seine Filmkarriere, die mit Projekten wie "The Brutalist" und weiteren anstehenden Produktionen weiter an Fahrt gewinnt.

Getty Images Joe Alwyn, Hollywoodstar

Instagram / ashavignone Travis Kelce überreicht Taylor Swift einen besonderen Hut

