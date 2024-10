Datet Taylor Swifts Ex Joe Alwyn jetzt etwa Kendall Jenner?

Die Fans von Sängerin Taylor Swift (34) sind überzeugt, dass ihr Ex-Freund Joe Alwyn (33) möglicherweise eine neue Liebe gefunden hat – und zwar ausgerechnet in Kendall Jenner (28). Am Samstag, dem 19. Oktober, tauchte der britische Schauspieler bei der vierten jährlichen Gala des Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles auf. Dort wurde er gemeinsam mit der The Kardashians-Bekanntheit fotografiert. Diese überraschende Begegnung hat in den sozialen Medien sofort Spekulationen entfacht, dass zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft sein könnte.

Doch damit nicht genug! Joe markierte zudem einige Social-Media-Beiträge von Kendall mit "Gefällt mir". All das ist Grund genug für die Fans, um über eine mögliche Romanze zu spekulieren. Auf TikTok vermutet beispielsweise eine Userin: "Wenn man etwas über die KarJenners weiß, dann dass sie eine neue Beziehung meistens durch ein paar gemeinsame Bilder bei einer Preisverleihung oder einem anderen Event und einem Like bei Instagram andeuten." Bislang äußerten sich aber weder Joe noch Kendall öffentlich zu den Gerüchten.

Die mögliche Beziehung zwischen Joe und Kendall ist nicht nur wegen ihrer eigenen Berühmtheit brisant, sondern auch wegen der komplizierten Verbindungen zu Taylor Swift. Kendall ist die Schwester von Kim Kardashian (44), mit der Taylor eine langjährige Fehde hat. Die "London Boy"-Sängerin war insgesamt rund sechs Jahre lang mit dem "The Favourite – Intrigen und Irrsinn"-Darsteller zusammen.

Getty Images Kendall Jenner in Mailand, September 2024

Backgrid Taylor Swift und Joe Alwyn, Oktober 2019

