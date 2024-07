So stylish erscheinen Leo Woodall und Joe Alwyn in Wimbledon

Die Wimbledon Championships sind für Leo Woodall (27) und Joe Alwyn (33) der perfekte Anlass, um ihre besten Looks herauszukramen. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie die beiden Schauspieler am zehnten Tag des historischen Tennisturniers vor dem heiligen Rasen posieren. Der "One Day"-Darsteller trägt einen grau karierten Zweireiher. Dazu kombiniert er ein weißes Hemd und eine dunkelblaue Krawatte. Obwohl der Himmel über ihm düster ist, schaut der Netflix-Star durch eine Sonnenbrille in die Kamera. Joe gibt einen lässigeren Look zum Besten. Der gebürtige Londoner präsentiert sich in einer weißen Bundfaltenhose und einer blauen Jacke. Abgerundet wird sein sommerliches Outfit von blauen Espadrilles und einem strahlenden Lächeln.

Der 33-Jährige sorgte kürzlich für Schlagzeilen, da er ungewohnt direkt über seine Beziehung mit Taylor Swift (34) sprach. Im Gespräch mit The Sunday Times Style verriet der "Conversations with Friends"-Darsteller: "Wie jeder weiß, haben wir beide beschlossen, private Details unserer Beziehung für uns zu behalten. Sie war nie etwas, was wir zu einer Ware machen wollten, und ich sehe keinen Grund, das jetzt zu ändern." Ihre Trennung schien der Blondschopf verarbeitet zu haben. "Es ist jetzt etwas über ein Jahr her und ich habe das Glück, aktuell an einem guten Platz in meinem Leben zu sein, beruflich und privat. Es geht mir richtig gut", beruhigte er seine Fans.

Auch Leo hatte seine Beziehung lange Zeit für sich behalten. Doch im Frühjahr überraschte der 27-Jährige seine Follower auf Instagram mit einem Pärchenbild. Darauf sah man den Briten und die "The Bold Type"-Bekanntheit Meghann Fahy (34) von hinten. Arm in Arm spazierten sie durch eine kleine Innenstadt. Das Traumpaar hatte sich beim Dreh der zweiten Staffel von "The White Lotus" kennengelernt und schnell für Liebesgerüchte gesorgt.

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn im Oktober 2019

Instagram / meghannfahy Meghann Fahy und Leo Woodall, Schauspieler

