Ähnelt Joe Alwyn seiner fiesen Filmrolle in "Der Brutalist"?

Der neue Film "Der Brutalist" mit Joe Alwyn (33) gilt als Favorit für die Oscars. Der Brite verkörpert in dem Drama den aufgeblasenen Sohn eines erfolgreichen Industriellen. Zu Gast bei "Late Night with Seth Meyers" scherzt der Ex-Freund von Taylor Swift (35) nun: "Ich spiele Harry. [...] Er ist schleimig, eingebildet, ein bisschen bedrohlich und hat einige Daddy Issues – also haben sie natürlich mich angefragt." Die Fans des Briten sind von diesem Witz begeistert. "Ich liebe diesen subtilen Sinn für Humor, der sich durch seine Antworten zieht", schwärmt ein User unter einem Clip des Interviews.

"Der Brutalist" konnte bereits einige Preise für sich gewinnen. Bei den Golden Globes erhielten Hauptdarsteller Adrien Brody (51) und Regisseur Brady Corbet jeweils einen Award. Außerdem holte der Streifen die begehrte Auszeichnung als "Bester Film (Drama)". Joe wurde für seine schauspielerische Leistung bislang nicht geehrt. Am 19. Januar hat der Blondschopf allerdings noch eine Chance – an diesem Datum sollen die Nominierungen für die Oscars bekannt gegeben werden.

Obwohl Joe seit Jahren als Schauspieler aktiv ist, erhielt er die größte Bekanntheit durch seine Beziehung zu Taylor. Während ihrer langjährigen Romanze äußerte sich der 33-Jährige fast nie zu der "Lover"-Interpretin. Nach dem Liebes-Aus machte er gegenüber der Sunday Times Style deutlich, dass sich das auch in Zukunft nicht ändern wird. "Wie jeder weiß, haben wir beide beschlossen, private Details unserer Beziehung für uns zu behalten. Sie war nie etwas, das wir zu einer Ware machen wollten, und ich sehe keinen Grund, das jetzt zu ändern", stellte er klar.

Getty Images Adrien Brody und Joe Alwyn, Darsteller von "Der Brutalist"

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn im Oktober 2019

