Emotional nach Trennung: Taylor Swift weint wohl bei Konzert

Nach sechs Jahren soll bei Taylor Swift (33) und Schauspieler Joe Alwyn (32) alles aus sein. Vor wenigen Tagen behauptete ein Insider, dass das Paar sich schon vor mehreren Wochen einvernehmlich getrennt habe. Taylor steht gerade für ihre "The Eras Tour" regelmäßig auf der Bühne und performt unter anderem auch Songs, die sie mit ihrem vermeintlichen Ex geschrieben hat. Weinte Taylor deshalb jetzt bei einem ihrer Konzerte?

Von Taylors Tour kursieren viele Clips auf TikTok, bei denen ihre Fans die Sängerin bejubeln. In einem Video bemerkten nun einige Fans allerdings, dass es so aussieht, als habe Taylor während ihrer Performance von "Champagne Problems" an ihrem Klavier geweint. Ihre Anhänger vermuten in den Kommentaren sofort, dass der emotionale Zustand der Sängerin auf ihre eventuelle Trennung zurückzuführen sei: "Wenn sie sich wirklich getrennt haben, macht das das Video noch trauriger", ein anderer bemerkt aber auch: "Joe hat den Song mit ihr geschrieben, vielleicht ist sie deshalb auch gerade bei dem Song so emotional?"

Dass Joe und Taylor während des ersten Pandemie-Lockdowns gemeinsam an ihren Alben "Folklore" und "Evermore" arbeiteten, bestätigte die Sängerin in ihrem Disney+-Special "Folklore: The Long Pond Studio Sessions": "Ich wünschte, unsere zwei Co-Schreiber wären hier. [...] William Bowery ist offensichtlich Joe. [...] Dann spielte er auf einmal den Bon Iver Teil von "Exile" und ich fragte ihn, ob wir zusammen schreiben wollen."

Anzeige

Backgrid Taylor Swift und Joe Alwyn, Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei der "The Eras Tour" in Arizona

Anzeige

Getty Images Joe Alwyn im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de