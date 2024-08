Taylor Swift in London: Joe Alwyn dreht ganz in der Nähe

Joe Alwyn (33) ist ein beschäftigter Schauspieler. Momentan arbeitet er an dem neuen Streifen "Hamnet" in Hertfordshire. Paparazzi-Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Briten in seinem altertümlichen Kostüm am Set. Auf dem Schnappschuss ist auch seine Filmkollegin Jessie Buckley zu sehen, die der Blondschopf fest umarmt. Ob diese süße Geste Teil des Streifens ist oder ob sich die zwei Stars einfach gernhaben, ist nicht zu erkennen. Eigentlich ist die Rolle der Schauspielerin in dem Film mit Paul Mescals (28) Figur zusammen. Zur gleichen Zeit befindet sich Joes Ex-Freundin Taylor Swift (34) nur etwa 30 Kilometer entfernt, in London. Bei dieser Stippvisite begeistert sie ihre Fans in insgesamt fünf Konzerten in der Wembley-Arena.

Dass sich Joe bei der Tour seiner Ex-Partnerin sehen lassen wird, ist eher unwahrscheinlich. Schon während ihrer Beziehung hat sich der gebürtige Londoner mit öffentlichen Auftritten zurückgehalten. Seit der Trennung muss Joe viel Kritik über sich ergehen lassen, die er meist schweigend hinnimmt. Im Juni ließ sich der 33-Jährige allerdings zu einem Kommentar hinreißen. "Es ist jetzt etwas über ein Jahr her und ich habe das Glück, aktuell an einem guten Platz in meinem Leben zu sein, beruflich und privat. Es geht mir richtig gut", erklärte er gegenüber Sunday Times Style.

Taylor hat ein paar schwierige Wochen hinter sich. Ihre Shows in Wembley sind die ersten, seitdem sie alle Termine in Wien wegen eines Terrorverdachts absagen musste. Die Musikerin äußerte sich zu der Zeit nicht, allerdings hieß es in einem Statement des Veranstalters auf Instagram: "Aufgrund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit abzusagen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Alwyn, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Taylor und Joe haben noch Kontakt? Ja. Vielleicht hat sie ihm ja geschrieben, dass sie in seiner Stadt ist. Nee. Das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de