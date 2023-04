Will Kylie Jenner durch Timothée über Travis hinwegkommen?

Ist er Mittel zum Zweck? Kylie Jenner (25) hatte sich im Januar von Travis Scott (31), dem Vater ihrer Kids, getrennt. Angeblich bandelt die Unternehmerin nun seit Kurzem mit Timothée Chalamet (27) an. Diese Gerüchte wurden befeuert, da das Auto der Beauty-Queen in der Einfahrt des Schauspielers gesichtet worden war. Die Schwester von Kim Kardashian (42) soll jedoch noch nicht über ihren Ex hinweg sein, deshalb stellt sich nun die Frage: Hofft Kylie, dass Timothée ihr hilft, über Travis hinwegzukommen?

Gegenüber Us Weekly schildert ein Insider: "Zu einem gewissen Teil datet Kylie Timothée nur, um die Romanze mit Travis endgültig hinter sich lassen zu können. Geschafft hat sie das jedoch noch nicht." Die Chance, dass die Unternehmerin doch wieder mit ihrem Ex zusammenkommt, bestehe immer – und diese Chance wolle sie sich offen halten. "Egal was kommt – Travis und Kylie bleiben immer Freunde und tolle, kooperierende Eltern", führt die geheime Quelle fort.

Kylie geht ihre Turtelei mit Timothée angeblich sehr langsam an. Ob das auch an Travis liegt? Gegenüber Entertainment Tonight meinte eine andere Quelle aber: "Sie genießt es, ihren Neuen besser kennenzulernen und ist offen dafür, zu sehen, wie es weitergeht." Offiziell bestätigt wurde Kylies vermutete Romanze mit Timothée nach wie vor noch nicht.

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner, Ex-Paar

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner vorm Coachella 2023

