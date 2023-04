20. Schwangerschaftswoche: Fata Hasanović ist total am Ende

Fata Hasanović (28) zeigt, wie hart es ist. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin lebt mit ihrem Partner in Dubai. Vor wenigen Wochen verkündeten die beiden dann: Sie werden zum ersten Mal Eltern! Seitdem teilt die Influencerin immer wieder Updates, wie es ihr in der Schwangerschaft ergeht. Auch die Schattenseiten will sie nicht verbergen: Fata ist total am Ende und lässt ihren Gefühlen freien Lauf.

Auf TikTok teilt die 28-Jährige nun ein ehrliches Video. Ganz ungeschminkt und in lockeren Klamotten weint sie in die Kamera. "Das bin ich in der 20. Woche, oh Gott mir geht's so scheiße", schluchzt sie. Sie fühle sich total elend und komme mit den Schwangerschaftshormonen gar nicht mehr klar. Fata zweifle derzeit sehr an sich und stellt infrage, ob sie eine gute Mutter sein wird. "Wenn du jetzt schon heulst wie ein Kleinkind, wie soll das denn erst werden, wenn du ein Kind hast?", fragt sie sich.

Doch Fata betont auch, dass sie sich gestern noch total gut gefühlt habe und richtig glücklich war. Das seien bloß die Hormone. Schon vor wenigen Tagen hatte sie mit ihren Fans auf Instagram geteilt: "Es ist nicht leicht, aber es lohnt sich!"

Anzeige

Instagram / fata Fata Hasanović und ihr Partner Izi

Anzeige

TikTok / fatafox Fata Hasanović im April 2023

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de