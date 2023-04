Jamie Foxx in Klinik: Kumpel Martin Lawrence wird emotional

Jamie Foxx (55) darf sich über viele Genesungswünsche freuen. Der Schauspieler liegt inzwischen seit mehr als einer Woche im Krankenhaus, nachdem es am Set von "Back In Action" zu einem medizinischen Notfall gekommen war. Die Dreharbeiten wurden mittlerweile fortgesetzt, allerdings mit einem Double. Wann Jamie ans Set zurückkehrt, ist ungewiss. Sein Kumpel Martin Lawrence (58) drückt aber ganz doll die Daumen, dass er bald wieder fit ist.

"Ich habe gehört, dass es ihm besser geht... Ich bete jeden Abend für ihn. Ich wünsche ihm nur das Beste, denn er ist einer der Besten, die wir in Hollywood haben", erzählte der "Big Momma's House"-Darsteller im Interview mit Extra am Rande seiner Ehrung am Walk of Fame. Jamie sei nicht nur einer der besten Entertainer, sondern auch ein guter Mensch.

Kurz zuvor hatte ein Insider gegenüber Entertainment Tonight in Bezug auf Jamies Gesundheitszustand verraten: "Er ist auf dem Weg der Besserung." Der "Django Unchained"-Darsteller sei umgeben von seiner Familie und freue sich über die zahlreichen Genesungswünsche: "Er spürt die Liebe von allen."

Getty Images Jamie Foxx, Filmstar

Getty Images Martin Lawrence, Schauspieler

Getty Images Jamie Foxx im Oktober 2022 in Miami Beach

