Laura Maria Rypa teilt süßes Mama-Sohn-Bild mit Baby Leano!

Laura Maria Rypa (27) geht in ihrer Mamarolle voll auf! Erst Anfang des Jahres bekamen die Influencerin und ihr Verlobter Pietro Lombardi (30) ihr erstes gemeinsames Kind. Inzwischen scheint die kleine Familie sich aber schon in ihren Alltag mit Baby Leano Romeo Lombardi eingegroovt zu haben. Dabei hält die stolze Mama ihre Fangemeinde aber immer auf dem Laufenden und postet regelmäßig Updates. Nun teilte Laura ein süßes Bild mit ihrem kleinen Wunder!

Auf Instagram teilte die Beauty einen wunderschönen Schnappschuss mit ihrem Leano – Laura schaut ihren Sohn verliebt an, während dieser sich an ihre Brust kuschelt. Sein kleines Gesichtchen ist kaum zu erkennen, nur seine Nase und ein Teil seiner Lippen ragen ein wenig in das niedliche Bild hinein.

Lauras Fans überhäuften sie in der Kommentarspalte mit lieben Worten und Komplimenten – aber auch Babydaddy Pietro reagierte begeistert auf das Foto von seiner Ehefrau in spe und seinem Sohn. "Sexy Mami", schrieb er zu dem Bild, das er sogar in seiner Instagram-Story geteilt hatte.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi, Alessio Lombardi, Leano Romeo Lombardi und Laura Maria Rypa im Februar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Baby Leano, Januar 2023

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

