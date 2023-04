"Unruhig": Pietro Lombardis Sohn Leano Romeo zahnt schon!

Es ist eine Überraschung für Mama Laura Maria Rypa (27)! Die Influencerin ist mit dem Musiker Pietro Lombardi (30) verlobt – und im Januar dieses Jahres kam der erste gemeinsame Nachwuchs auf die Welt. Ihr Sohn Leano Romeo ist der ganze Stolz des Paares. Auch wenn sie ihr Kind nicht ganz zeigen, gibt es trotzdem hin und wieder Einblicke in den Baby-Alltag. Laura teilt ihren Fans nun mit: Leano kriegt seinen ersten Zahn!

In ihrer Instagram-Story postet sie sogar ein Bild von dem kommenden Zahn. "Oh mein Gott. Und ich frage mich, wieso er unruhig ist und viel weint", schreibt Laura dazu. Anscheinend hat sie nicht damit gerechnet, dass ihr Wunder schon zahnen würde. Neben dem Zahn hat Leano aber auch mit einer kleinen Erkältung zu kämpfen. "Er ist ziemlich stark am Husten, deswegen gehen wir auf Nummer sicher und lassen ihn untersuchen", erklärt die 27-Jährige ihren Followern.

Den Alltag mit Baby scheint sie aber sonst gut zu meistern. Leanos Papa Pietro schwärmte vor Kurzem total von seiner Liebsten und machte ihr eine öffentliche Liebeserklärung: "Du bist nicht nur eine unglaubliche Frau, sondern auch eine unglaublich tolle Mama."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypas Sohn Leano

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

