Mit "Are You The One?"-Girl auf Malle: Datet Matthias Höhn?

Geht bei Matthias Höhn (27) und Henna mehr als Freundschaft? Der Ex-Das Sommerhaus der Stars-Kandidat machte erst vor wenigen Wochen öffentlich, dass er und seine Freundin Michelle Simöl sich getrennt haben. Inzwischen leben die beiden auch räumlich getrennt und haben keinen Kontakt mehr. Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star scheint über das Liebes-Aus aber schon hinweg zu sein. Matze feierte nun ausgelassen auf Mallorca – aber nicht alleine!

Matze flog nicht alleine auf die Partyinsel, sondern in Begleitung der Are You The One?-Beauty Henna. Die beiden saßen gemeinsam im Flieger und checkten daraufhin offenbar auch im gleichen Hotel ein: "Matthias hat so ein nices Hotel ausgesucht, Leute", schwärmte die Brünette in ihrer Instagram-Story. Natürlich zeigten die beiden sich dann auch gemeinsam beim Feiern.

Dass Henna und Matze sich so offen gemeinsam auf den Social-Media-Accounts des anderen zeigen, ließ einige Follower der beiden misstrauisch werden. "Wer ist die Dame, mit der er in Malle ist? Hab ich was verpasst?", fragte sich ein Nutzer auf Instagram.

Getty Images Matthias Höhn, Reality-TV-Star

Instagram / hennschka Henna, "Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, TV-Star

