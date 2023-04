Nach Hate von Shanna Moakler: Kourtney Kardashian kontert

Kourtney Kardashian (44) will das offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Die Reality-TV-Bekanntheit ist seit vergangenem Jahr mit Travis Barker (47) verheiratet. In die Beziehung brachte der Drummer zwei Kinder mit, deren Mutter seine Ex Shanna Moakler (48) ist. Und die ist von der neuen Liebe ihres Verflossenen wohl gar nicht begeistert! Zuletzt wetterte sie heftig gegen die beiden. Kurz darauf teilt Kourtney nun kryptische Zeilen und wünscht sich positive Stimmung.

In ihrer Instagram-Story postet die Unternehmerin einen Bibelvers und schreibt dazu: "So viel Kritik, Hass und Negativität in letzter Zeit. [...] Ich verspreche, dass Negativität und Hass euch nicht glücklicher machen werden." Außerdem gibt Kourtney zu, dass sie derzeit das Gefühl hat, dass jede kleine Bewegung von ihr kritisiert werde und wünsche sich, dass diese negative Energie in positive umgewandelt werde. Ein Seitenhieb an Shanna?

Immerhin lästerte die einstige Miss America in den letzten Tagen heftig über Travis und seine neue Frau und meinte, die Beziehung sei "total komisch". "Ich habe wirklich nichts Positives darüber zu sagen", fuhr Shanna in dem Podcast "Miss Understood" fort und betonte erneut, dass sie die beiden absurd finde.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, November 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im April 2023

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler

