Bestätigt: "7 vs. Wild" bekommt doch eine dritte Staffel!

In zwei Staffeln von "7 vs. Wild" haben so einige Webstars bereits ihr Durchhaltevermögen auf die Probe stellen können. Im Rahmen der Survival-Show mussten sie völlig auf sich allein gestellt versuchen, in der Wildnis zu überleben und sich dabei einigen Challenges zu stellen. Auf das Abenteuer begeben hat sich unter anderem bereits der diesjährige Let's Dance-Teilnehmer Knossi (36). Aber auch der Produzent des Formates, Fritz Meinecke, stellt sich selbst den Herausforderungen. Fritz bestätigt nun eine dritte Staffel von "7 vs. Wild"!

"Freunde, es ist offiziell", meldet sich der Webvideoproduzent auf YouTube bei seinen Fans. "7 vs. Wild" bekomme eine dritte Staffel! "Dieses Jahr wird alles anders", erklärt Fritz zudem geheimnisvoll. Es soll in der Survival-Show einige Veränderungen geben: neue Teilnehmer, eine neue Regel für die Mitnahme von Gegenständen und selbstverständlich eine neue Location! Wohin es die Kandidaten dieses Mal verschlägt, ist jedoch noch nicht bekannt. In den vergangenen Staffeln führte es die Webstars bereits auf eine Insel bei Panama sowie nach Schweden. Ausgestrahlt werde die neue Staffel wieder Ende des Jahres.

Mit einer dritten Staffel rechneten die Fans des Survival-Formates eigentlich gar nicht mehr. Zuvor erklärte Fritz: "Wir hatten extreme Probleme." Unter anderem habe es Schwierigkeiten mit der Finanzierung des Projektes gegeben. Außerdem seien Partner abgesprungen und es habe noch einige Nachverhandlungen gegeben. Trotz der Komplikationen soll "7 vs. Wild" weiterhin für alle Zuschauer kostenlos bleiben.

Getty Images Fritz Meinecke, YouTuber

Instagram / knossi Knossi bei "7 vs. Wild"

Getty Images Wigald Boning und Fritz Meinecke, 2016

