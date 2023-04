Photoshop-Fail? Fans kritisieren Leni Klums neues Bild!

Hat Leni Klum (18) hier etwa nachgeholfen? Vor wenigen Jahren entschied sich das Nachwuchsmodel dazu, in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama Heidi Klum (49) zu treten. In der Modewelt hat sich die Beauty bereits einen Namen gemacht und auch schon so einige Aufträge an Land gezogen. Auch in den sozialen Medien begeistert die gebürtige New Yorkerin ihre Fans immer wieder mit neuen Schnappschüssen. Ein Foto löst nun jedoch eine ziemliche Debatte aus – laut einigen Followern sei Lenis neuester Beitrag nämlich stark bearbeitet!

Auf Instagram zeigt sich die 18-Jährige nun wieder einmal ziemlich knapp bekleidet! In einer dunkelgrünen Cargohose und einem Bikini-Oberteil sitzt sie auf einer Wiese und sieht wie immer toll aus. Doch einige glauben, dass das Bild stark bearbeitet sei. "Sieht niemand den Photoshop?", fragt ein Nutzer unter dem Bild. Unter anderem die Arme und Taille der Beauty sollen merkwürdig aussehen. Doch Lenis Fans springen ihr zur Seite: "Photoshop? Es gibt Menschen, die von Natur aus toll aussehen. Leni ist eine von ihnen."

Auch der Großvater des Models ist von dem Bild mehr als begeistert. Nach seiner Kritik an einem vorigen Beitrag seiner Enkelin kommentiert Günther Klum (77) nun total stolz: "So gut hat dein Opa nie ausgesehen!"

