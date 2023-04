Sein Ruhepol: Diese Wirkung hat Camilla auf König Charles

Sie sind eine Einheit! König Charles III. (74) und seine Frau Queen Consort Camilla (75) kennen sich seit 1970, waren damals eine Zeit lang zusammen, bis er Prinzessin Diana (✝36) heiratete. Nach der Scheidung im Jahr 1996 fanden er und Camilla wieder zueinander. Seit 2005 gehen die beiden als Ehepaar alle royalen Aufgaben gemeinsam an. Viele sehen Camilla als eine Kraftquelle für den König. Mehrere Insider erklären nun, dass Camilla noch viel mehr für ihn ist!

Dass Camilla eine besondere Wirkung auf den König hat, erkennt man oft an seinem veränderten Auftreten neben ihr. Aufgefallen ist dies vor allem kurz nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96), als er sich wegen eines nicht funktionieren Stiftes sehr frustriert zeigte. Der Fotograf Arthur Edwards beschreibt dies bei People genauer: "Sie hat ihn beruhigt. Sie hat eine erstaunliche Art an sich, dies fertig zu bringen." Sie bringe mehr Leichtigkeit in die royalen Verpflichtungen, erläutert Arthur weiter.

Auch der Royal-Experte und Autor Christopher Wilson analysierte das Paar für eine Biografie genauestens. Er erklärt, dass die Queen Consort ihren Gatten beruhigen kann, wie niemand sonst. "Ihre Anwesenheit gibt ihm Sicherheit. Seine Position als Majestät erscheint glamourös, ist aber oft kalt und einsam. Sie gibt ihm Zuspruch", führt er weiter aus.

Anzeige

Getty Images König Charles und Camilla Parker Bowles, 2023

Anzeige

Getty Images Queen Consort Camilla und König Charles in Berlin im März 2023

Anzeige

Getty Images König Charles und seine Frau Camilla in Schottland im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de