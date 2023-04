Tatsächlich: Cathy Hummels versteigert Mats' Hochzeitsanzug!

Cathy Hummels (35) setzt ihre Worte in die Tat um! 2015 sind die Moderatorin und der Fußballprofi Mats Hummels (34) den Bund der Ehe eingegangen. Nach zahlreichen Trennungsgerüchten ließen sich die beiden im vergangenen Dezember scheiden. Vor wenigen Tagen verkündete die Mutter eines Sohnes, dass sie den Hochzeitsanzug ihres einstigen Partners versteigern möchte. Und tatsächlich – Cathy verkauft jetzt das gute Stück!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 35-Jährige in dem besagten Outfit und rief ihre Follower zum Kauf auf. "Wenn ihr Lust habt, diesen sensationellen, maßgeschneiderten Anzug vom 15.06.2015 von meiner Hochzeit damals mit Mats Hummels zu ersteigern, dann macht jetzt direkt mit." Cathy legte sich dabei richtig ins Zeug und betonte: "Dieses Unikat gibt es einmal auf der ganzen Welt. Der ganze Gewinn wird an 'Ein Herz für Kinder' gespendet."

Trotz des Liebes-Aus scheinen sich die einstigen Eheleute nach wie vor gut zu verstehen. Im März hatte Cathy verraten, was der Grund für das Beziehungsende war. "Als Paar waren wir halt irgendwann nicht mehr auf einer Wellenlänge", erklärte sie gegenüber Gala.

Getty Images Cathy Hummels im Oktober 2022

Getty Images Mats und Cathy Hummels, April 2016

Instagram / aussenrist15 Mats, Cathy und Ludwig Hummels an Silvester 2022

