Am Krönungstag: Schmeißt Herzogin Meghan Geburtstagsparty?

Was plant Herzogin Meghan (41) am großen Tag von König Charles III. (74)? Am 6. Mai findet die große Krönungszeremonie statt. Vor wenigen Tagen gab Prinz Harry (38) endlich bekannt, dass er der Feierlichkeit beiwohnen wird – seine Liebste soll jedoch mit ihrer Abwesenheit glänzen. Hat sie etwa schon was vor? Meghan soll eine Geburtstagsfeier für ihren Sohn Archie (3) am Krönungstag planen.

Die US-Amerikanerin wird vermutlich am Tag der Krönung zu Hause in Kalifornien sein. Schließlich wird ihr Erstgeborener vier Jahre alt, was sie laut Mirror wohl auch feiern möchte. "Es besteht kein Zweifel, dass berühmte Freunde auf der Party sein werden. Das Paar wohnt in Montecito, was bedeutet, dass es eine Reihe von prominenten Nachbarn hat", verrät die Schauspielerin Mayah Riaz. So sollen Stars wie Priyanka Chopra (40), Ellen DeGeneres (65) und sogar Orlando Bloom (46) womöglich auf der Gästeliste stehen.

Aber wird die Geburtstagsfeier tatsächlich am 6. Mai stattfinden, wenn Archies Vater gerade in London ist? Es wird vermutet, dass Harry nach der Krönung sofort zurück in die USA fliegen wird, um mit seinem kleinen Jungen zu feiern. Ob das allerdings tatsächlich am selben Tag noch stattfinden wird oder nachträglich, ist bisher nicht offiziell bekannt.

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison in Südafrika, September 2019

Getty Images Priyanka Chopra auf dem 18. Internationalen Filmfestival in Marrakesch

Getty Images Prinz Harry im März 2023

