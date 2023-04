Fünf Gründe: Darum kommt Herzogin Meghan nicht zur Krönung

Herzogin Meghan (41) hat ihre Gründe! In den vergangenen Wochen wurde immer wieder spekuliert, ob Prinz Harry (38) zur Krönung seines Vaters Charles (74) kommen wird. Jetzt steht fest: Der Rotschopf wird im Mai nach Großbritannien reisen – allerdings ohne seine Frau und die gemeinsamen Kinder Archie (3) und Lilibet (1). Dass Meghan der besonderen Zeremonie nicht beiwohnen wird, soll allerdings mehrere Gründe haben...

Das berichtet jetzt Mirror. Der vermeintliche Hauptgrund für das Fehlen der 41-Jährigen soll das Datum der Krönung sein – denn der 6. Mai ist auch Archies Geburtstag. Zudem scheint Meghan auf eine Konfrontation mit der britischen Königsfamilie verzichten zu wollen. Bereits in der Vergangenheit herrschte ein angespanntes Verhältnis: So soll die einstige Suits-Darstellerin beispielweise gegen ihre Schwägerin Kate (41) geschossen haben, als sie einen Monat nach Prinz Louis' (4) Geburt meinte, dass die Royal wegen ihrer Hormone ein "Babyhirn" haben müsse.

Entgegen Harry und Meghans Forderungen und obwohl Charles erst die Titel seiner Enkel anerkannte, wurden Archie und Lilibet nicht zu seiner Krönung eingeladen. Demnach wollte Meghan ihre Kids nicht alleine in Kalifornien lassen. Auch habe sie als Amerikanerin weniger Bindung zum Vereinigten Königreich und seiner Geschichte als ihr Mann. Daher solle man nicht erwarten, dass sie alles aufgibt, um an der Zeremonie teilzunehmen – vor allem wenn sie auf den Geburtstag ihres Sohnes fällt. Ein weiterer Grund soll zudem die fallende Beliebtheit im britischen Volk sein, die Meghan in den vergangenen Jahren erfahren musste.

Getty Images Herzogin Meghan mit Archie Harrison und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry mit Herzogin Meghan in Nottingham, 2017

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan vor Schloss Balmoral

