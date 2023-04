Das ist für Archie Harrisons vierten Geburtstag geplant!

Archie Harrison (3) wird schon vier Jahre alt! Der Sohn von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) lebt mit seinen Eltern und seiner Schwester Lilibet Diana (1) in den USA. Am 6. Mai wird der royale Sprössling vier Jahre alt – am selben Tag, an dem auch sein Opa König Charles (74) gekrönt wird. Prinz Harry wird daher nach Großbritannien reisen und der Zeremonie beiwohnen. Und was ist für den kleinen Archie in Kalifornien geplant?

"Es wird eine bescheidene Party zu Hause sein", verrät nun ein Insider gegenüber People. Es werden viele Freunde eingeladen sein und auch Meghans Mutter Doria Ragland wird dabei sein und ihrer Tochter unter die Arme greifen. Und natürlich darf Archies kleine Schwester Lilibet nicht fehlen! "Sie sind so süß zusammen. Archie liebt Lili. Er ist so ein süßer Junge. Wenn sie nicht in der Nähe ist, fragt er: 'Wo ist Lili?'", berichtet die Quelle weiter.

Derzeit wird noch gemunkelt, ob Prinz Harry womöglich auf zwei Hochzeiten tanzen wird: Der Sohn von Charles soll nämlich nur zur offiziellen Krönungszeremonie kommen und direkt danach den Flieger zurück in die USA nehmen, um den Geburtstag seines Sohnes zu feiern. "Der Flug von London nach Los Angeles dauert ungefähr zehn Stunden, er könnte also gegen 17:00 Uhr wieder bei seiner Familie sein und mit ihnen zu Abend essen", erklärte ein Insider im Gespräch mit Daily Mail.

Chris Allerton © SussexRoyal König Charles, Prinz Harry und Baby Archie

Getty Images Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie, September 2019

Instagram / misanharriman Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie

