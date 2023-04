Nur kurz da: Das wird Prinz Harry bei der Krönung verpassen

Der Besuch von Prinz Harry (38) wird nur ein kurzes Gastspiel sein. Der Sohn von König Charles (74) lebt mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) in den USA und kehrte seinen royalen Pflichten den Rücken zu. Für die Krönung seines Vaters, die am 6. Mai stattfinden wird, fliegt er jedoch zu seiner royalen Familie. Allerdings bleibt Prinz Harry nur wenige Stunden – und wird einige Events verpassen!

Wie eine Quelle gegenüber Mirror zugab, wird der royale Aussteiger nur an der Krönungszeremonie selbst teilnehmen – und danach sofort wieder nach Hause zu seiner Familie fliegen. Am gleichen Tag hat nämlich auch sein Sohn Archie (3) Geburtstag. Damit verpasst Harry alle anderen Events – wie etwa das große Krönungskonzert, bei dem unter anderem Take That und Katy Perry (38) auftreten werden. "Den Organisatoren wurde mitgeteilt, dass Harry nicht mit dem Rest der königlichen Familie an dem Konzert teilnehmen wird, was sehr schade ist, da es ein so spektakuläres Ereignis sein wird", führt der Insider aus.

Direkt nach der Krönung wird Harry wieder nach Hause fliegen. "Harry will bei der Krönung anwesend sein und Archies Geburtstag feiern. Der Flug von London nach Los Angeles dauert ungefähr zehn Stunden, er könnte also gegen 17:00 Uhr wieder bei seiner Familie sein und mit ihnen zu Abend essen", erklärte ein Insider gegenüber Daily Mail.

Getty Images Prinz Harry und Meghan in der Westminster Abbey in London im März 2020

Getty Images König Charles mit Prinz Harry, März 2012

Getty Images Prinz Harry, Mai 2018

