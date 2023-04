Ein Schlag ins Gesicht? So war Bachelor-Exit für Rebecca!

Kam es überraschend für sie? Bei Der Bachelor wurde es in der vergangenen Folge noch mal so richtig spannend. Kurz bevor David seine Entscheidung in der Nacht der Rosen verkünden konnte, offenbarte Kandidatin Rebecca Ries ihm ihre Gedanken: Ihrer Meinung nach spielt Mitstreiterin Chiara Dülberg ein falsches Spiel. Trotz ihrer Worte schmiss David Rebecca raus und Chiara durfte bleiben. Wie war das für die gekorbte Teilnehmerin?

Im Promiflash-Interview erklärt Rebecca, dass es kein Schlag ins Gesicht gewesen sei: "Es war nie meine Intention, ihm eine Entscheidung abzunehmen oder zu erreichen, dass sie keine Rose bekommt. Mir lag es einfach auf dem Herzen und deshalb habe ich es ihm gesagt." Sie habe schon vorher gewusst, dass ihre Reise vorbei sein werde, da David mit den anderen Ladys weiter ist als mit ihr.

Was wollte Rebecca also mit dem klärenden Gespräch bezwecken? "Ich wollte damit überhaupt nichts erreichen, ich wollte ihm einfach nur mitteilen, was für ein Gefühl ich in Bezug auf Chiara seit längerem habe", betont sie im weiteren Gespräch mit Promiflash. Glaubt ihr, dass Rebecca mit dem Gespräch nichts bezwecken wollte? Stimmt unten ab!

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

RTL David Jackson und Chiara Dülberg bei "Der Bachelor"

RTL Rebecca Ries und David Jackson bei "Der Bachelor" 2023

RTL / Frank Fastner Rebecca Ries bei "Der Bachelor"

