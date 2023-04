Erste Pics: Lionel Richie führt Tochter Sofia zum Altar!

Die Hochzeit hätte schöner nicht sein können! Sofia Richie (24) und ihr Liebster Elliot Grainge gaben sich jüngst das Jawort und können sich nun Mann und Frau nennen. Die Feier fand in Südfrankfreich statt und das Kleid der Tochter von Lionel Richie (73) war ein echter Hingucker: In einer bodenlangen, ärmellosen Robe mit schicken Verzierungen zeigte sich die Beauty von ihrer besten Seite. Die Feierlichkeit lockte zudem die ein oder anderen bekannten Gesichter: Jetzt tauchten die ersten Schnappschüsse von Sofias und Elliots Hochzeit auf!

Wie Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen, standen selbstverständlich Schwester Nicole Richie (41) oder auch Paris Hilton (42) auf der Gästeliste. Sofias Vater Lionel führte sie zum Altar und wie auf einem der Fotos zu sehen ist, war der Musiker wohl sehr emotional. Die Blondine hielt während der Zeremonie einen wunderschönen, weißen Blumenstrauß in der Hand. Auch die Schauspielerin Cameron Diaz (50) ließ sich auf der Hochzeit blicken – in Begleitung ihrer kleinen Tochter, welche zuvor nur sehr selten in der Öffentlichkeit gesichtet worden war.

Cameron und alle anderen Gäste freuen sich wohl sehr über das Glück von Sofia und Elliot. Diese sind bereits seit

Anfang 2021 liiert und kurz vor der Hochzeit meinte Erstere bereits: "Ich bin so glücklich darüber, zu heiraten – eben deshalb, weil ich Elliot heiraten darf. Ich weiß, das hört sich so kitschig an, aber er ist nun mal wirklich der Mann meiner Träume."

Instagram / sofiarichie Elliott Grainge und Sofia Richie auf ihrer Verlobungsfeier

Instagram / sofiarichie Sofia Richie, Model

Getty Images Sofia Richie und ihr Verlobter Elliot Grainge 2022

