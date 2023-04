Frühschwangerschaft: Wie geht Antonia Elena mit Ängsten um?

Antonia Elena könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein! Erst gestern überraschte die Fitness-Influencerin ihre Fans mit zuckersüßen Neuigkeiten: Sie und ihr Partner Christian Wolf erwarten ihr erstes Kind! Die Blondine hatte sich mithilfe einer Kinderwunschklinik künstlich befruchten lassen – gerade dabei ist die Anfangszeit der Schwangerschaft noch mit einigen Risiken verbunden. Im Promiflash-Interview erklärt Antonia nun, dass sie sich aber keine Angst machen will!

"Ich glaube, Ängste zu haben ist ganz normal, gerade in einer Frühschwangerschaft", schildert die Blondine gegenüber Promiflash. Ihr sei aber bewusst, dass noch etwas schiefgehen könnte: Grundsätzlich bin ich auch ein Mensch, der lieber die Worst-Case-Szenarien kennt, als nicht, um einfach auch zu wissen, was passieren kann." Davon wolle sie sich aber nicht stressen lassen. "Ich [...] bin sehr guter Dinge, dass alles gut bleiben wird", erklärt die Beauty ehrlich. Auch, dass sie einen guten Arzt an ihrer Seite hat, beruhige sie sehr.

Vor rund 1,5 Jahren habe die Sportlerin ihre Behandlung in der Kinderwunschklinik gestartet – der Weg sei auch nicht leicht gewesen. "Die Hormontherapie hat schon einiges an Kraft gefordert, aber ich wusste immer, wofür ich das alles mache und habe immer fest daran geglaubt, dass es klappen wird", betont Antonia im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und Christian Wolf im September 2022

Instagram / antoniaelena.official Christian Wolf und Antonia Elena

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Fitness-Influencerin

