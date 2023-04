Ganz schön gewagt: Heidi Klum zeigt ihren Glitzer-Tanga!

Heidi Klum (49) ist seit Jahren nicht nur ein erfolgreiches Model und Jury-Chefin bei Germany's next Topmodel, sondern auch eine Größe auf Social Media. Mit ihren Beiträgen erreicht die Ehefrau von Tom Kaulitz (33) Tausende von Supportern. Hier und da eckt sie mit ihren Beiträgen aber auch mal an. Das ist der Beauty aber total egal, wie sie einmal mehr beweist: Im Netz tanzt Heidi ganz frech in einem knappen Kleidchen und lässt dabei tief blicken!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht die 49-Jährige jetzt einen Clip von sich, der sie in einem kurzen, goldenen Kleid zeigt. Mit dem Rücken zur Kamera präsentiert sie ihre hotte Kehrseite – und nicht nur das! Auch ihr mit Steinchen besetzter Tanga blitzt hervor. Mit lasziven Hüftbewegungen und dem frechen Rausstrecken ihrer Zunge macht die GNTM-Jurorin ganz deutlich: Ihr ist egal, was andere über sie denken.

Doch was sagt eigentlich ihr Gatte dazu, dass sich die Beauty öfter mal freizügig im Netz zeigt? Tom scheint es nicht wirklich zu stören – im Gegenteil! "Also, die meisten fotografiert er von mir", gab Heidi erst kürzlich in einem Q&A auf Instagram preis. Dabei verriet sie auch, warum Fans unter ihre Post nichts mehr kommentieren können: "Ich habe es gehasst, wie viel Hass es auf meinem Social-Media-Kanal gab, weil so viele sich immer gestritten haben und das fand ich nicht gut."

Heidi Klum im April 2023

Heidi Klum bei den Kid's Choice Awards 2023

Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2023

