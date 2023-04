Was hält Heidi Klums Mann Tom Kaulitz von ihren Nacktfotos?

Heidi Klum (49) mag es gerne nackig – aber was hält ihr Ehemann Tom Kaulitz (33) davon? Das Model ist dafür bekannt, regelmäßig freizügige Bilder von sich im Netz zu teilen: So warf sich Heidi pünktlich zum Osterfest wieder einmal in eine aufreizende Pose – und setzte statt Kleidung nur auf Hasenohren. Aber was hält eigentlich Heidis Ehemann Tom von den Nackedei-Pics?

Das wollten jetzt die Fans während eines Q&As auf Instagram von der 49-Jährigen wissen. "Also, die meisten fotografiert er von mir", offenbarte Heidi und lachte dabei in die Kamera. Was ihre Follower zu den Aufnahmen sagen, weiß man aber nicht – denn Heidi hat die Kommentare ausgestellt. Die Fans fragten daher nach dem Grund: "Es gibt mehrere Gründe. Zum einen, weil ich es gehasst habe, wie viel Hass es auf meinem Social-Media-Kanal gab, weil so viele sich immer gestritten haben und das fand ich nicht gut. Und auch für meinen eigenen Kopf, weil, es ist auch für mich nie schön gewesen, so viele hässliche Sachen hören zu müssen."

Ein weiterer Social-Media-Nutzer fragte außerdem nach dem Liebesgeheimnis der Germany's next Topmodel-Jurorin. "Ach, ich liebe ihn einfach", erklärte Heidi und lächelte verschmitzt. Dass sie und Tom die Hände nicht voneinander lassen können, beweisen die beiden stets im Netz: Regelmäßig teilen die Turteltauben verschmuste (Nackt-)Bilder.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im April 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2022

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

