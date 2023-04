Gin-Werbung irritiert Fans: Kim K. trinkt eigentlich nicht!

Mit dieser Aktion irritiert Kim Kardashian (42) ihre Fans ein wenig! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit zählt zu den einflussreichsten und beliebtesten Persönlichkeiten weltweit – dementsprechend ist es keine große Überraschung, dass Designer und andere Marken sich um die Unternehmerin als Werbepartnerin reißen. Nun machte Kim Werbung für einen Gin – das fand ihre Fangemeinde aber ganz schön merkwürdig.

Dass Kim mit einer sexy Fotostrecke für den Seventy-One-Gin warb, ließ einige Fans stutzig werden. "Wir wissen, dass du keinen Alkohol trinkst, Kim" oder "Kim trinkt ja nicht mal", lauteten zwei von unzähligen Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag, die die Werbung kritisierten. Es hatte vorher die allgemeine Annahme geherrscht, dass Kim keinen Alkohol trinkt – das hatte auch ihre Schwester Khloé Kardashian (38) 2016 gegenüber Elle bestätigt.

Offenbar hat sich Kims Einstellung dazu aber geändert, wie sie Anfang des Jahres bei Gwyneth Paltrows (50) Podcast "Goop" klarstellte. "Ich habe im Alter von 42 Jahren angefangen, ein bisschen zu trinken. Kaffee und Alkohol", hatte sie ausgeplaudert. Ihr Lieblingsdrink sei Ananassaft mit Tequila.

Getty Images Kim Kardashian, Reality-Star

Getty Images Kim Kardashian, Met Gala 2022

Getty Images Kim Kardashian, LACMA Art + Film Gala 2022

